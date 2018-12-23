ترامب يعين باتريك شاناهان قائما بأعمال وزير الدفاع بداية من يناير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن باتريك شاناهان، نائب وزير الدفاع سيصبح القائم بأعمال وزير الدفاع من بداية يناير/ كانون الثاني 2019، خلفاً للوزير المستقبل جيمس ماتيس.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن باتريك شاناهان حقق إنجازات عريضة خلال فترة عمله كنائب لوزير الدفاع، وكذلك يحظى بسجل عظيم خلال عمله بشركة "بوينج".

والخميس، قدّم جيمس ماتيس استقالته، التي قيل إنها جاءت اعتراضا على رؤية ترامب حول بعض القضايا، وعلى رأسها سوريا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنه من المتوقع أن تكون هناك مزيد من الاستقالات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا.