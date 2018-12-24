ترامب: السعودية ستتكفل بإعادة إعمار سوريا بدلا من واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، أن السعودية ستتكفل بالمبلغ المطلوب لإعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة، معربا عن شكره للمملكة على هذه الخطوة.



وكتب ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "وافقت المملكة العربية السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة".



وأضاف: "أترون؟ أليس من الجيد أن تقوم الدول فاحشة الثراء بالمساعدة في إعادة إعمار جيرانها بدلا من دولة عظمى، الولايات المتحدة، التي تبعد 5 آلاف ميل.. شكرا للسعودية".



ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السعودية بشأن ما أعلنه ترامب حول إعادة إعمار سوريا.



وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، رسميا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، من دون تحديد جدول زمني. مؤكدا أن القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير".