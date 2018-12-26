ترامب يجري زيارة مفاجئة للعراق لتفقد القوات الأمريكية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة للعراق لتفقد قوات بلاده هناك. وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها التي يجريها ترامب لقوات أمريكية في منطقة حرب منذ توليه السلطة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "الرئيس ترامب والسيدة الأولى توجها إلى العراق ليلة الكريسماس لزيارة القوات الأمريكية والقيادة العسكرية رفيعة المستوى، ليقدم إليهم الشكر لخدماتهم ونجاحهم ويهنئهم بعيد الميلاد".

وقال ترامب: "لا خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق"، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية.

وهذه هي أول زيارة يجريها ترامب لقوات أمريكية في منطقة حرب منذ توليه السلطة.

ولطالما واجه ترامب انتقادات داخلية لعدم قيامه بزيارة أي من القوات الأمريكية المحتشدة في مناطق عمليات عسكرية بالخارج، لكنه وعد بالقيام بذلك خلال مقابلة مع أسوشيتد برس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون تحديد الدولة التي سيزورها.

وكان الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، زار العراق في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعد نحو 8 أشهر من بداية الغزو، كما زار الرئيس السابق باراك أوباما بغداد في أبريل/نيسان 2009، في العام الأول لرئاسته التي دامت 8 سنوات.