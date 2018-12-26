وفاة قائد طائرة أمريكية صغيرة إثر سقوطها على تجمع سكني

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، مصرع شخص إثر حادث سقوط طائرة خفيفة بمحرك واحد على حي سكني بولاية "داكوتا" جنوبي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن السلطات المحلية قولها، إن الحادث وقع بمدينة "سو فولز" عند الساعة 17:00 من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (23:00 ت.غ).

وتسبب سقوط الطائرة بأضرار مادية ومقتل شخص كان على متنها، بحسب المصدر ذاته.

وذكر مدير هيئة الطوارئ بالمدينة ريغان سميث، أن "الطائرة سقطت على حي سكني، وأصابت منزلين بأضرار وخلّفت حطامًا كبيرًا".

وأضاف سميث أن "حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، حيث لم يتضح على الفور عدد المنازل المتضررة، وعدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

وقالت غريس شين، التي تسكن قرب منزل متضرر، إن "الحادث هز منزلنا بأكمله".