استطلاع: 59% من الأمريكيين يريدون عزل ترامب

كشف استطلاع للرأي أن معظم الأمريكيين يريدون عزل الرئيس دونالد ترامب أو إخضاعه رسميا لمراقبة الكونغرس.

وأفاد الاستطلاع بأن 59% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في ذلك، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الجمعة.

في المقابل، قال 41% إنه ينبغي للكونغرس عدم اتخاذ أي إجراء ضد الرئيس.

وأجري الاستطلاع على نحو مشترك بين مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد ومركز هاريس لاستطلاعات الرأي، في الولايات المتحدة.

وشمل الاستطلاع عينة من 1473 ناخبا مسجلا وأجري عبر الإنترنت خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر/ كانون الأول.

تأتي نتائج الاستطلاع في وقت يواجه فيه ترامب اتهامات تتعلق بتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

كما اتهم الادعاء الفدرالي ترامب أوائل الشهر الجاري في قضية منفصلة تتعلق بتقديم مدفوعات سرية لامرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما، مقابل شراء صمتهما.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.