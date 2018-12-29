الولايات المتحدة تخلي أولى مستودعاتها العسكرية شمالي سوريا

أخلت الولايات المتحدة الأمريكية، أحد مستودعاتها العسكرية شمال شرقي سوريا، للمرة الأولى، عقب إعلانها قرار سحب قواتها منها.

وأفادت مصادر محلية موثوقة في محافظة الحسكة، السبت، أن الولايات المتحدة أخلت أحد مستودعاتها في مدينة المالكية التابعة للمحافظة، الجمعة.

وأردفت أن المستودع يضم عدة مخازن، ويعمل فيه نحو 50 جندي أمريكي.

ولفتت إلى أنه جرى إرسال سيارات مصفحة من نوع "همر" وشاحنات كانت موجودة داخل المستودع، إلى العراق.

فيما أكدت مغادرة الجنود الأمريكيين العاملين في المستودع إلى العراق.

ويعد المستودع أحد مراكز توزيع الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا عبر العراق.

وتتوزع القوات الأمريكية في سوريا، على 18 قاعدة عسكرية.

ومنذ عامين زودت الولايات المتحدة تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي، المتمركز شمالي سوريا، بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة عبر آلاف الشاحنات.

وفي 19 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.