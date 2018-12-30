ترامب: تقدم كبير في حل جميع الخلافات التجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة والصين أقدمتا على خطوات مهمة حيال حل الأزمة التجارية القائمة بينهما.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في تويتر، علق فيها على المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس السبت.

وقال ترامب في تغريدته: "أجريت مكالمة مطولة وجيدة مع نظيري الصيني، الاتفاق الذي سنبرمه مع بكين لحل الأزمة التجارية يسير بشكل جيد، وإذا تم إقراره فسيكون شاملا وسيزيل كافة نقاط الخلاف عليها، وقد حققنا تقدما كبيرا في هذا الخصوص".

يذكر أن ترامب اتفق مع نظيره الصيني على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، على هدنة 90 يوما للحرب التجارية بين بلديهما، للسماح بإجراء مفاوضات حول مجموعة من القضايا التجارية.

وقبل عدة أيام وافق ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية مارس/ آذار المقبل، يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.

كما قررت الصين بشكل مؤقت، خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات الأمريكية لنفس الفترة.