ترامب يهنئ خصومه وإعلام "الأخبار الكاذبة" بمناسبة العام الجديد

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، خصومه وما وصفه بـ"إعلام الأخبار الكاذبة"، بمناسبة قدوم العام الجديد.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "عام سعيد للجميع، بما فيهم الحاقدين وإعلام الأخبار الكاذبة!".

وتشهد العلاقة بين ترامب وعدد من وسائل الإعلام الامريكية توترا، واتهم في عديد من المناسبات بعضها بالكذب.

وأضاف الرئيس الامريكي: "2019 سيكون عامًا رائعًا لأولئك الذين لا يعانون من متلازمة الاضطراب من ترامب. اهدؤوا واستمتعوا بما هو قادم. أشياء عظيمة تحدث لبلدنا".

واستقبلت الولايات المتحدة العام 2019 باحتفالات كبيرة عشية رأس السنة، وأطلقت منتصف ليلة امس الكرة المضيئة من فوق إحدى ناطحات السحاب في نيويورك إيذانًا بقدوم العام الجديد، وهو تقليد تتبعه منذ العام 1907.