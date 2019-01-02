ترامب: "تلقيت رسالة رائعة من كيم جونغ أون وأتوقع عقد لقاء قريب معه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع عقد لقاء "قريب" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ"ترامب"، الأربعاء، من البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، حسبما نقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي.

وقال: "أتوقع أن ألتقي زعيم كوريا الشمالية قريبا".

كما دافع عن مفاوضاته مع "جونغ أون" حول نزع بيونغ يانغ سلاحها النووي. وأضاف: "تلقيت رسالة رائعة من كيم جونغ أون (دون تحديد محتواها)".

والثلاثاء، أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، وذلك خلال كلمة له بمناسبة حلول العام الجديد.

غيّر أنه أشار إلى أن بلاده ستضطر إلى سلوك طريق آخر، في حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض العقوبات على كوريا الشمالية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال ترامب إنه قد يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية، في يناير/كانون الثاني (الجاري) أو في فبراير/ شباط المقبل.