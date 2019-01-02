ترامب ينفي تحديد فترة 4 أشهر موعدا لانسحاب قوات بلاده من سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يحدد أبدا فترة 4 أشهر موعدا لانسحاب قوات بلاده من سوريا.

جاء ذلك خلال ترأس "ترامب" لاجتماع حكومي، الأربعاء، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وقال: "الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا على مدار فترة من الزمن، أحدهم (لم يذكر اسمه) قال إننا سننسحب على مدار 4 أشهر، لكني لم أقل ذلك".

وفي السياق، شدد "ترامب" على رغبة الولايات المتحدة في "حماية المسلحين الأكراد (ب ي د / ي ب ك) في سوريا حتى مع سحب واشنطن قواتها من هناك".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وبدأ التدخل الأمريكي في الحرب السورية في سبتمبر/أيلول 2014، من خلال شنّ غارات جوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، ثم بدأت واشنطن باستخدام "ي ب ك/ بي كا كا" الارهابية كقوة برية تدعمها تزامنًا مع تصاعد خطر "داعش.