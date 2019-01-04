الديمقراطية بيلوسي ترأس النواب الأمريكي وترامب يسارع لتهنئتها

فازت النائبة عن الحزب الديمقراطي "نانسي بيلوسي"، الخميس، برئاسة مجلس النواب الأمريكي.

ووافق 220 نائبًا على تولي بيلوسي (78 عامًا) المنصب، مقابل رفض 192، وامتناع أو غياب 22 نائبًا.

يشار أن بيلوسي شغلت المنصب نفسه بين عامي 2007 و2011، وتتزعم النواب الديمقراطيين في المجلس منذ أن خلفها الجمهوري بول ريان.

وتأتي عودة بيلوسي إلى رئاسة المجلس إثر انتزاع حزبها الأغلبية في انتخابات تجديد نصفي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ودخول نتائجها حيز التنفيذ بحلول العام الجديد.

ورغم توحّد النواب الديمقراطيين، على اختلاف تياراتهم، مع زعيمتهم في مواجهة سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى خلافات محدودة.

ويبلغ مجموع مقاعد الحزب في المجلس الجديد 235 مقعدا، مقابل 199 لغريمه (إضافة إلى مقعد شاغر).

وهنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الديمقراطية نانسي بيلوسي على انتخابها رئيسة لمجلس النواب، معرباً عن أمله في أن يتمكّنا من العمل سوياً.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مفاجئ في البيت الأبيض "أهنّئ نانسي على انتخابها".

وأضاف "آمل أن نتمكّن من العمل سويّاً وأن نحقّق الكثير من الأمور، مثل البنى التحتيّة وأمور كثيرة أخرى، وأنا أعلم أنّهم (الديمقراطيون) يريدون ذلك حقّاً".

ويتوقع أن تكون أولى خطوات بيلوسي طرح تصويت على تدابير مالية مؤقتة، بهدف إنهاء إغلاق جزئي مستمر منذ نحو أسبوعين لدوائر حكومية، على خلفية فشل البيت الأبيض والكونغرس التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب تضمين تكاليف إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك في الميزانية.