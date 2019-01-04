بومبيو: الرئيس ترامب مصمم على الانسحاب من سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تصميم الرئيس دونالد ترامب، على سحب جنوده من سوريا.

وشدد في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" التلفزيونية المحلية، على أن قرار ترامب واضح بشأن سحب القوات من سوريا، وأضاف "جنودنا سيخرجون من هناك".

ولفت إلى أن ترامب أكد في الوقت نفسه، على ضرورة مواصلة مكافحة داعش، والإقدام على خطوات لخلق الاستقرار في الشرق الأوسط، كما أشار بومبيو إلى استمرار مواجهة إيران.

وتجنب بومبيو إعطاء جدول زمني محدد للانسحاب، معللا "لا أريد أن يعرف أعداؤنا متى سنغادر بالضبط".

وردا على سؤال فيما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "شريك موثوق"، قال بومبيو إن هناك العديد من القضايا التي ينبغي العمل عليها مع الأتراك.

ولفت إلى أن تركيا حليفة في الناتو، وتقدم دعما كبيرا للأمور التي تهم الولايات المتحدة وتسهم في ضمان أمن الأمريكيين.

واستدرك أن هناك بعض المواضيع التي تثير القلق أيضا فيما يخص تركيا، ونوه باستمرار المباحثات مع المسؤوليين الأتراك.

ولفت بومبيو إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومبعوث واشنطن الخاص بسوريا جيمس جيفري، سيزوران تركيا الأسبوع المقبل.

وأضاف: "هناك العديد من المجالات التي ينبغي أن نعمل عليها مع الرئيس أردوغان والإدارة التركية، بغية الحصول على نتائج جيدة من أجل الولايات المتحدة".