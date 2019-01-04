بومبيو يزور 8 دول بينها السعودية لمتابعة قضية خاشقجي

أعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، عزم الوزير مايك بومبيو، إجراء جولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل، تشمل السعودية، حيث سيتابع مستجدات قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الجولة تشمل الأردن وقطر والإمارات ومصر والبحرين وعمان والكويت.

وأضاف البيان أن الجولة تبدأ في 8 يناير/كانون ثان الجاري بزيارة الأردن، وتختتم في 15 من الشهر نفسه بالكويت.

ومن المقرر أن يبحث بومبيو في الرياض تطورات التحقيق في مقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، قبل 3 أشهر، بحسب المصدر ذاته.

والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافٍ، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

كما تأتي زيارة الوزير الأمريكي إلى المنطقة بعد أسبوعين من إعلان الرئيس دونالد ترامب، نيته سحب قوات بلاده من سوريا.

وقال ترامب، آنذاك، إن مهمة واشنطن العسكرية انتهت مع انحسار تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن ما تبقى يقع عاتق دول المنطقة، مؤكدًا ثقته من قدرة تركيا على مواجهة ما تبقى من خلايا التنظيم الإرهابي شمالي سوريا.