ترامب: الانسحاب الأميركي من سوريا سيتم بطريقة "حذرة"

سعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين إلى تبديد المخاوف من انسحاب سريع للقوات الأميركية من سوريا حيث أكد ان الانسحاب سيتم "بطريقة حذرة"، مشيراً إلى أن المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته بعد.

وكتب ترامب في تغريدة "سنغادر (سوريا) بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم داعش، والتصرف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الامور".

وتعرض ترامب إلى ضغوط قوية داخل بلاده وفي عواصم الدول الحليفة له بعد تصريحاته السابقة التي ذكر فيها أنه تم القضاء على التنظيم الإرهابي، وأنه يرغب في خروج القوات الأميركية من سوريا فورا.

وتأتي تصريحاته الأخيرة بالتزامن مع زيارة مستشاره للأمن القومي جون بولتون إلى تركيا، والتي سبقتها زيارة مماثلة إلى إسرائيل أبلغ خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأحد أن الانسحاب الاميركي لن يحدث قبل "هزيمة داعش وعدم قدرته على إحياء نفسه مرة أخرى".