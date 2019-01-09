نجل ترامب يشبه المهاجرين بالحيوانات دفاعاً عن خطة الجدار الحدودي

شبه أكبر أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بـ"بالحيوانات الخطرة"، في معرض دفاعه عن خطة والده لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب دونالد ترامب جونيور، على حسابه في إنستغرام: "هل تعلم لماذا تستمتع بالتجول في حديقة الحيوانات يوماً كاملاً؟ لأن الجدران تنجح في مهمتها".

وأصر الرئيس الأمريكي في الآونة الأخيرة على تمرير ميزانية لتمويل بناء الجدار المثير للجدل عبر الكونغرس، إلا أن معارضة الغالبية الديمقراطية أدت إلى إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية.

وكان ترامب نفسه قد تفوه بأوصاف شبيهة بشأن المهاجرين، قائلاً في مايو/ أيار العام الماضي: "لا يمكن أن تصدق مدى سوء هؤلاء الناس، هؤلاء ليسوا أناساً، إنهم حيوانات".

واستدعى منشور دونالد ترامب الابن في إنستغرام ردود فعل غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي.