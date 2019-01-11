بومبيو يعلن عن قمة دولية تركز على إيران والشرق الأوسط يومي 13 و14 فبراير في بولندا

قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده تعتزم عقد قمة عالمية تركز على الشرق الأوسط، وإيران خاصة ، الشهر المقبل في بولندا.

وفي مقابلة له مع فوكس نيوز، قال بومبيو إن الاجتماع الدولي سيعقد في الفترة من 13 فبراير إلى 14 فبراير في بولندا "للتركيز على استقرار الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصرًا مهمًا وهو التأكد على ألا تكون إيران ذات نفوذ مزعزع للاستقرار في المنطقة".

ووصل بومبيو اليوم الجمعة إلى البحرين المحطة الأولى من جولة خليجية التي تقول واشنطن إنها "مهمة" لمواجهة إيران والإرهابيين. وقد توجه وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة المنامة قادما من العاصمة المصرية القاهرة، بعيد زيارة قام بها لعمان وبغداد والعاصمة الإقليمية للأكراد في أربيل. كما يزور الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي -الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يطالب بومبيو بممارسة ضغوط أكبر على إيران والدفع باتجاه الوحدة بين جيران الخليج الذين ما زالوا في نزاع مع قطر. كما سيعمل على الترويج لمبادرة مدعومة من الولايات المتحدة لتشكيل ما وصفه البعض بـ "الناتو العربي" الذي سيجمع المنطقة في تحالف عسكري لمواجهة تهديدات إيران.