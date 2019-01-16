“إف بي آي" يوقف صحفية إيرانية تعمل على الأراضي الأمريكية دون توجيه تهم حتى الآن

أعلنت قناة Press TV الإيرانية الناطقة بالإنجليزية توقيف مقدمة البرامج "مرضية هاشمي" في الولايات المتحدة، بسبب "تهم غير محددة".

وذكرت القناة في بيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أوقف هاشمي الأحد الماضي في مطار سانت لويس بولاية ميزوري التي توجهت إليها لزيارة أسرتها.

وأضافت أنه تم إرسال هاشمي إلى أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة الأمريكية واشنطن، رغم عدم توجيه أية تهم إليها بشكل رسمي.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت القناة ستتوجه بطلب للمؤسسات الدولية لمعرفة التهم الموجهة لهاشمي، ثم المطالبة بالإفراج عنها.