نائب ترامب: انسحابنا من سوريا سيكون "منظما وفعالا"

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيكون "منظما وفعالا".



جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، من مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، دون التطرق للهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم، بمدينة منبج، شمالي سوريا، وأوقع قتلى من الجيش الأمريكي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضاف بنس: "انهار تنظيم داعش وتمت هزيمة شبكة مسلحيه، وانسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيكون منظما وفعالا".



وفي المقابل شدد بنس على "بقاء الولايات المتحدة في المنطقة لضمان عدم عودة التنظيم وتشكيل نفسه من جديد" (دون توضيح شكل هذا التواجد)".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، الكولونيل شون ريان، عن مقتل جنود أمريكيين في هجوم بمدينة منبج، تبناه تنظيم داعش.



وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر"، قال ريان إن "جنودا أمريكيون قتلوا في تفجير وقع خلال تسييرهم دوريات روتينية بسوريا".