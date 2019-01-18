إلهان عمر تعليقاً على تغريدات سابقة: ليساعد الله الناس على رؤية ممارسات إسرائيل الشريرة

دافعت إلهان عمر، أول نائبة مسلمة محجبة في مجلس النواب الأمريكي، عن تغريدات كتبتها قبل سنوات وتنتقد فيها ممارسات إسرائيل.

جاء ذلك تعليقا على إعادة عرض شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تلك التغريدات، خلال حوار تلفزيوني معها أمس (الخميس).

وتساءلت مستنكرة: "لا أعرف كيف تعتبر تغريداتي مسيئة لليهود الأمريكيين؟".

وأضافت: "تناولت تعليقاتي ما كان يحدث، تحديدا، خلال حرب غزة، وأنا أتحدث بوضوح عن الطريقة التي يدير بها النظام الإسرائيلي نفسه في تلك الحرب".

وعام 2012، علقت "إلهان عمر" على حرب غزة قائلة: "إسرائيل قامت بتنويم العالم مغناطيسيا، فليوقظ الله الناس، وليساعدهم على رؤية ممارسات إسرائيل الشريرة".

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، ارتقى 174 شهيدا فلسطينيا خلال الحرب التي شنتها إسرائيل لمدة أسبوع على قطاع غزة عام 2012.

يشار أن مجلس النواب المنتخب حديثا في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.