"مسيرات النساء" تجتاح 31 مدينة أمريكية وأوروبية

شاركت مئات آلاف النساء، السبت، في مسيرات ضد العنف وتأثير التقشف على حياتهن، في عدد من المدن الأمريكية والأوروبية.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن النساء نظمن نحو 80 فعالية في 31 مدينة، بينها لندن، وبرلين، وأثينا، وواشنطن، ونيويورك، ولوس انجلوس.

وبجانب التظاهرات المنددة بالتفرقة العنصرية، والعنف ضد المرأة، والتقشف في المدن الأوروبية، شهدت مدينة "واشنطن" مسيرة نسائية كبرى تندد بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأ الحراك النسائي المنظم لـ"مسيرة النساء" العالمية، في 21 يناير/كانون الثاني 2017، بعد يوم من تنصيب ترامب، رئيسا للولايات المتحدة.

ودعت إلى الحراك، حينئذ، 4 أمريكيات احتجاجًا على الدعوة إلى إقرار تشريعات وسياسات متعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من القضايا، ومنها حقوق المرأة وقوانين الهجرة.

وشاركت نحو 100 ألف سيدة في التظاهرة الكبرى بواشنطن، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وساهم في تحفيز المتظاهرات مؤخرا المعركة ضد تعيين القاضي المحافظ بريت كافانو في المحكمة العليا في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما وجهت إليه اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية في مرحلة شبابه.

كما احتجت النساء على سياسة فصل أسر المهاجرين غير القانونيين الذين يتم توقيفهم على الحدود مع المكسيك.

وجاءت "مسيرة النساء" للعام 2019، بعد انتخابات تشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بالولايات المتحدة، أوصلت عددا قياسيا من النساء (131) إلى الكونغرس.