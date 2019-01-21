فنزويلا.. أنباء عن سيطرة عسكريين على قيادة الحرس الجمهوري والمطالبة بتنحي مادورو

أظهرت مقاطع مصورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأعادت نشرها وسائل إعلام محلية، الاثنين، لقطات لعسكريين فنزويليين يعلنون السيطرة على منشأة عسكرية بالعاصمة كاراكاس، ويطالبون الرئيس نيكولاس مادورو، بالتنحي.

وأظهرت المقاطع مجموعة من العسكريين يعلنون سيطرتهم على قيادة الحرس الوطني، في منطقة كوتيزا، بكاراكاس.

وقال ضابط صف برتبة "رقيب" عرف نفسه بـ "فيغيروا"، موجها حديث للرئيس مادورو، إن "فنزويلا متحدة لإعادة تأسيس المسار الدستوري، لقد أردتَ ذلك، ونحن أيضا".

فيما أعلنت مصادر رسمية بالحكومة أن الوضع في البلاد تحت السيطرة .

وأعلنت القوات المسلحة توقيف مجموعة ترتدي ملابس عسكرية لسرقتهم أسلحة.

وذكرت صحيفة "ناسينال" المحلية أن "مجموعة من الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس عسكرية ويحملون أسلحة هجومية ويرأسهم فيغيروا، خرجوا في مظاهرات أخذت طابعاً انقلابياً".

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أفراداً مسلّحين بزي عسكري يرأسهم شخص يُدعى أرماندو فيغيروا، ويسيرون في أحد أحياء المدينة، معلنين معارضتهم للحكومة.