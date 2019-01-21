لاجئ سوري يفتح مطعمه مجاناً لموظفي الحكومة الفيدرالية الأمريكية

يقدم اللاجئ السوري ياسين طرو، الطعام مجانا في مطعمه الذي افتتحه بولاية تينيسي الإمريكية، لموظفي الحكومة الفدرالية، نظرا لعدم تقاضيهم مرتباتهم بسبب استمرار أزمة إغلاق الحكومة الفيدرالية.

ويكفي للموظف الأمريكي إبراز هوية عمله، من أجل الحصول على وجبته من مطعم "فلافل هاوس" مجانا.

وتناقلت عدة وسائل إعلام إمريكية خبر الحملة التي أطلقها اللاجئ السوري، تجاه موظفي الحكومة.

وفي حديثه للأناضول، اعتبر طرو الحركة التي أطلقها مطعمه، بأنها "مبادرة حب".

وقال طرو: "بعد اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، لجأت عام 2014 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الناس في ولاية تينيسي، كانوا إيجابيين معنا وساعدونا، ونحن قررنا أن نرد لهم هذا الجميل".

وأوضح أنّ عدد الموظفين يزداد يوما بعد يوم، مصطحبين معهم عائلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلة "ريدرز دايجست" اعتبرت مطعم "فلافل هاوس" أفضل مكان في أمريكا.

ومن الجدير بالذكر أنّ الحكومة الفدرالية مغلقة منذ 30 يوما بسبب الأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على خلفية بناء الجدار مع المكسيك.