واشنطن: ملتزمون بالاستجابة لمخاوف تركيا الأمنية على حدود سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، التزام واشنطن بالاستجابة لمخاوف تركيا الأمنية في الجانب السوري من الحدود الفاصلة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، وفق بيان صادر عن مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، حول المكالمة الهاتفية التي جرت، الاثنين، بين الوزيرين.

وأوضح البيان أن الوزيرين تناولا ملف انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بشكل مفصل.

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تولي أهمية لحماية القوات التي تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي إلى جانب القوات الأمريكية والتحالف الدولي"، في إشارة إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق الاثنين، أن تشاوش أوغلو بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم 2000 جندي.

يذكر أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، أجريا الأحد مكالمة هاتفية، تطرقا فيها إلى التعاون بين البلدين في سوريا.