بابا الفاتيكان منتقدا الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك: الخوف من المهاجرين يدفعنا للجنون

انتقد بابا الفاتيكان فرانسيس، الأربعاء، الجدار الحدودي الذي يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإقامته على حدود بلاده مع المكسيك، معتبرا أن "الخوف من المهاجرين يدفعنا للجنون".

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها البابا على متن طائرته، قبيل إقلاعها من الفاتيكان في زيارة مقررة إلى بنما، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال ردا على سؤال عن رأيه في الجدار: "إنه الخوف الذي يدفعنا للجنون".

وبالتزامن مع تصريحات البابا فرانسيس، نشر ترامب تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أعاد فيها التأكيد على رغبته في بناء الجدار.

وقال: "ابنوا الجدار وستتراجع الجريمة".

وسبق أن انتقد بابا الفاتيكان، خلال قداس أقامه في 2016، فكرة إقامة جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، داعيا إلى "بناء جسور بدلا من الجدران".

وحينها، وصف البابا "أي شخص يرغب في بناء جدار لإبعاد المهاجرين بأنه ليس مسيحيا مخلصا".

ويصر ترامب على ضرورة بناء الجدار، وطالب بأن تشمل الموازنة الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل، لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، ما تسبب في أطول فترة إغلاق حكومي تشهدها البلاد، بسبب الاعتراض على ذلك المقترح.

وينظر الحزب الديمقراطي المعارض إلى الجدار على أنه "مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية لـ'ترامب'".

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كم، منها 1100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.