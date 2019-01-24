مارادونا لمادورو: معك أكثر من أي وقت مضى

أكّد الأسطورة الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، دعمه للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بعد اعتراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غويدو رئيساً مؤقّتاً للبلاد.

وردّ مادورو على خطوة الإدارة الأميركية أمام تظاهرة حاشدة لمؤيّديه خارج القصر الرئاسي في كراكاس بإعلانه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وأمهل الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ونشر بطل العالم عام 1986 على صفحته في "إنستغرام" صورة له مرتدياً قبعة تحمل ألوان العلم الفنزويلي وكتب: "لن أتغيّر. اليوم وأكثر من أي وقت مضى مع الرئيس نيكولاس مادورو. فنزويلا يحكمها الشعب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها الأسطورة الأرجنتيني دعمه لمادورو وقد كان حاضراً في فنزويلا عند انتخاب الأخير رئيساً للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مارادونا كان مقرّباً من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز والزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو ويحمل وشماً على ذراعه للأخير وهو صديق أيضاً للرئيس البوليفي الحالي إيفو موراليس. كما اشتهر مارادونا بمواقفه السياسية المناهضة للولايات المتحدة.