البنتاغون يرسل قوات إضافية لسوريا لتأمين عملية انسحاب جنوده

ذكر مسؤول أمريكي، الخميس، أن وزارة الدفاع (البنتاغون)، أرسلت قوات إضافية إلى سوريا، وأن الهدف من ذلك هو تأمين عملية انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة الأناضول: "أؤكد لكم معلومة إرسال البنتاغون لقوات إضافية إلى سوريا لتأمين القوات والمعدات خلال عملية الانسحاب".

وامتنع المصدر عن الإدلاء بأية تفاصيل متعلقة بعدد القوات الإضافية المرسلة، والأماكن التي ستتجه إليها، مكتفيًا بالقول إن "معظمها من قوات المشاة، وستكون مهمتها تأمين القوات والمعدات على الأرض خلال عمليات نقلها".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم 2000 جندي.

في السياق ذاته رفض البنتاغون التعليق بشكل رسمي حول الموضوع، غير أن متحدثه، شون روبرتسون، ذكر أن "عملية انسحاب الجنود الأمريكيين من شمال شرقي سوريا تسير وفق الإطار المعلن".

وأوضح في تصريحات صحفية الخميس، أن عملية الانسحاب ستجري بشكل يتناسب مع الظروف في الميدان، وبالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، مشددًا على أن العملية لن تكون مقيدة بجدول زمني عشوائي.