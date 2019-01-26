البيت الأبيض: ترامب سيبدأ ببناء الجدار بعد 21 يوماً

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ ببناء الجدار المقترح على حدود بلاده مع المكسيك بعد 21 يوما، عقب انقضاء فترة الميزانية المؤقتة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "بعد 21 يوما، سيتحرك الرئيس ترامب نحو بناء الجدار بدعم الديمقراطيين أو بدون ذلك".

والجمعة، أعلن ترامب، التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر منذ أكثر من شهر.

ونقلت قناة "الحرة" المحلية (رسمية) عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحفي، إنه "سيوقع على قانون يعيد فتح الحكومة حتى 15 فبراير (شباط) المقبل".

ونشر ترامب تغريدة، السبت، قال فيها إن "هذا الاتفاق ليس تنازلا (عن بناء الجدار)، ولكن من أجل ملايين الأشخاص الذين تضرروا بشدّة من الإغلاق".

وقال: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في 21 يوما، فسنمضي قدما"، في إشارة إلى بناء الجدار، دون توضيح كيفية ذلك.

يشار أن اتفاق الموازنة المؤقت الحالي يعيد فتح الحكومة من دون تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، حسب وسائل إعلام حكومية.

وكان الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية دخل شهره الثاني، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب على تضمينها تكاليف إنشاء جدار على حدود بلاده مع المكسيك.

ويطالب ترامب بإضافة 5.7 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار، فيما يعارض الديمقراطيون ذلك.

وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة، يتوقف عمل نحو ربع المؤسسات الفيدرالية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المتنزهات العامة.