"5.000 جندي إلى كولومبيا".. عبارة في دفتر مستشار ترامب للأمن القومي

التقطت عدسات المصورين مستشار الأمن القومي جون بولتون، الاثنين، وهو يحمل دفتر ملاحظات كتب عليه بخط اليد "5.000 جندي إلى كولومبيا".

وقد تحدث بولتون إلى المراسلين في البيت الأبيض حاملاً بيده دفتر ملاحظات أصفر. وقد ناقش مع الصحفيين الأزمة في فنزويلا التي اعترفت الولايات المتحدة بزعيم المعارضة فيها رئيسا مؤقتا للبلاد.

لاحقاً، قال مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه: "ليس ثمة أية دلائل على احتمال إرسال جنود إلى كولومبيا"، الدولة المجاورة لفنزويلا.

بينما أحال البنتاغون السؤال على البيت الأبيض.

هذا ولم يستبعد بولتون، أثناء المؤتمر الصحفي، إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا.

وقال: "الرئيس ترامب كان واضحا في هذا الأمر بأنّ كل الخيارات متاحة على الطاولة".

بينما لم يعلق قائد القوات الأمريكية في القطاع الجنوبي على أسئلة الصحفيين.

وظهر أيضاً على دفتر بولتون جملة "أفغانستان.. ترحب بالمحادثات"، في إشارة ربما إلى تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية مع تنظيم طالبان.