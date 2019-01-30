وزير خارجية إسبانيا: الاتحاد الأوروبي يعارض تماما كافة أشكال التدخل العسكري في فنزويلا

قال وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن "إسبانيا، والاتحاد الأوروبي يعارضون تمامًا كافة أشكال التدخل العسكري في فنزويلا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الإسباني، على هامش مشاركته في قمة بلدان جنوب أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قبرص اليونانية.

وتابع الوزير قائلا "بكل تأكيد الاتحاد الأوروبي، ومعه إسبانيا ضد أي تدخل عسكري في فنزويلا. فالتدخل العسكري تعبير ملعون في أمريكا اللاتينية من شأنه العودة بالأمور لأزمنة لا يرغب أي شخص بالعودة إليها".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إثر ادعاء خوان غوايدو، رئس البرلمان، زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، تبعته دول بينها كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإسرائيل.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى في يناير/كانون الثاني الجاري اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.