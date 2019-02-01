بومبيو يعلن الجمعة الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيعلن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

وقالت إن التصريح المرتقب لبومبيو، الجمعة، سيتمحور حول المعاهدة المذكورة المبرمة بين واشنطن وموسكو عام 1987.

وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المبرمة مع روسيا، متهما موسكو بانتهاكها.

وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة وتقول إنه لا يوجد دليل على ذلك.

ووقع البلدان المعاهدة في 1987، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، والشرق الأقصى.

وتمنع الاتفاقية واشنطن وموسكو من امتلاك أو تصنيع أو تجريب صواريخ كروز متوسطة المدى (300 إلى 3400 ميل).