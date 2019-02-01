ترامب يتجه نحو إعلان "حالة الطوارىء" لبناء الجدار الحدودي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه قد يعلن قريبا "حالة الطوارىء" للالتفاف على الكونغرس وبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب خلال حديث مع صحافيين في البيت الأبيض بعد اجتماع حول الاتجار بالبشر: "أعتقد أن ثمة فرصا كبيرة بأن نضطر للقيام بذلك".

وفي إشارة ضمنية منه إلى أن هذا الإعلان سيأتي خلال خطابه حول حالة الاتحاد مساء الثلاثاء أمام الكونغرس المجتمع بكامل أعضائه، قال ترامب: "اصغوا جيدا إلى الخطاب".

ولإنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة رضخ ترامب نهاية كانون الثاني/يناير أمام خصومه السياسيين وقبل تمويلاً موقتا الأجهزة الفدرالية من دون تخصيص أموال للجدار.

لكن الإجراء موقت وينتهي في 15 شباط/فبراير. وحتى ذلك التاريخ على الجمهوريين - الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ - والديموقراطيين في الكونغرس إيجاد تسوية دائمة للموازنة. وتتعثر المباحثات مجددا حول تمويل الجدار الذي يعارضه الديموقراطيون بشدة.