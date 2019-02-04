نايب بوكيلي فلسطيني الأصل يفوز بانتخابات الرئاسة في السلفادور

أعلن رئيس بلدية العاصمة السابق في السلفادور نايب بوكيلي، فلسطيني الأصل، الأحد، فوزه بالانتخابات الرئاسية في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى، ليصبح سادس رئيس للبلاد منذ 1992 عندما انتهت الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما.

وأبلغ بوكيلي البالغ 37 عاما الصحافيين مساء الأحد: "في هذه اللحظة بوسعنا أن نعلن بيقين تام فوزنا بالرئاسة".

وحاز بوكيلي الذي ترشح تحت راية الحزب المحافظ "التحالف الكبير من أجل الوحدة" على 52,93 بالمئة من الأصوات مقابل 32,08 لمنافسه المباشر رجل الأعمال الثري المرشح كارلوس كاييخا المنتمي إلى "التحالف الجمهوري الوطني"، حسب ما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا بعد فرز 70 بالمئة من أوراق الاقتراع.

وأقر كل من كاييخا ومرشح الحزب اليساري الحاكم "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" وزير الخارجية السابق هوغو مارتينيز الذي حل ثالثا بنحو 14,23 بالمئة بفوز بوكيلي في الاقتراع.

وقال كاييخا البالغ 42 عاما "نعترف بنتائج هذه الانتخابات. سنتصل بالرئيس المنتخب لنتمنى له حظا طيبا في مواجهة التحديات في هذا البلد".

وسيتولى بوكيلي حكم بلاده لولاية رئاسية من خمس سنوات غير قابلة للتجديد.