ترامب عن ترشح وارن: ابنة “الهنود الحمر” تنضم إلى سباق الرئاسة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على إعلان السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن ترشحها لانتخابات الرئاسة عام 2020.

وأعلنت وارن، من ولاية ماساتشوستس، السبت، عزمها الترشح رسميا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب عبر "تويتر" "في بعض الأحيان أطلق على إليزابيث وارن اسم (بوكاهانتس)، ابنة الأمريكيين القدماء (الهنود الحمر)، التي أسرها الإنجليز في حربهم ضد الأمريكيين القدماء".

وتابع قائلاً "انضمت وارن إلى السباق الرئاسي .. هل ستكون أول سيدة من الأمريكيين القدماء تترشح للرئاسة الأمريكية، أم ستقرر بعد 32 عاما أن هذا الأمر لن يسير بطريقة جيدة".

وأضاف "أنتظرك في السباق الرئاسي".

وأصدرت "وارن" القيادية بالجناح التقدمي للحزب الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس إعلانها من موقع تاريخي في لورانس شمال غربي بوسطن والذي انطلقت منه الحركة العمالية المنظمة في الولايات المتحدة.

وجعلت وارن (69 عاما) حقوق العمال وعدالة الأجور والحصول على الرعاية الطبية من أولويات حملتها الانتخابية.

وقالت وارن "هذه هي المعركة من أجل حياتنا.. المعركة لبناء أمريكا التي من الممكن أن تتحقق فيها الأحلام.. أمريكا التي تعمل لصالح الجميع... ولهذا السبب أقف هنا اليوم، لأعلن نيتي الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

واشتهرت وارن خلال الأزمة الاقتصادية قبل 10 سنوات، عندما انتقدت بشدة البنوك الكبرى، والرأسمالية غير المنضبطة.

وكسبت تعاطف الرأي العام بدعوتها لحماية المستهلكين، كما دخلت في خلاف مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عدة مرات بسبب أفكارها الليبرالية.

ورغم أنه لا يزال يفصلنا 21 شهرا عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، إلا أن عددا كبيرا من الشخصيات الأمريكية أعلنت عزمها الترشح في الانتخابات المقبلة أمام ترامب، الذي سبق أن أعلن عزمه الترشح بها.

ومن بين تلك الشخصيات، "تولسي جابارد" النائبة الديمقراطية، و"كامالا هاريس" عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، و"هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية السابقة، و"هاورد شولتز" المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي "ستاربكس".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.