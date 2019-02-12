اتفاق مبدئي في الكونغرس الأميركي على تمويل جزئي للجدار الحدودي

توصل الكونغرس الى اتفاق مبدئي يتيح تفادي إغلاق حكومي جديد ويتضمن تمويلا بنحو 1,4 مليار دولار لبناء جدار على حدود المكسيك في وقت كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته السياسية في تجمع في مدينة إل باسو المجاورة للحدود.

والمبلغ أقل بكثير من ذلك الذي يطالب به ترامب. ولكن في حال الموافقة عليه يمكن أن يسمح بتفادي أزمة أخرى هدد ترامب خلالها بقطع التمويل عن أجزاء كبيرة من إدارات الحكومة يوم الجمعة.

وقال السناتور ريتشارد شالبي أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسيين للصحافيين إنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين.

وأفاد مساعدون لأعضاء في مجلس النواب لوكالة فرانس برس إن الاتفاق يتضمن تخصيص تمويل بقيمة 1,375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك، وهو أحد الوعود الانتخابية للرئيس دونالد ترامب الذي كان يطالب بمبلغ 5,7 مليار دولار من أجل مشروعه.

ويسمح الرقم الذي تم الاتفاق عليه بتمويل بناء 89 كيلومترا من الجدار في منطقة ريو غاراندي فالي في جنوب تكساس، وفق المساعدين.

لكن لا يزال أمام هذا الاتفاق الحصول على موافقة البيت الأبيض.

ولدى الإعلان عن الاتفاق كان الرئيس يشارك في تجمع يشبه المهرجانات الانتخابية في مدينة ال باسو الحدودية في تكساس ويستعد لاعتلاء المنصة. وقال أمام حشود صاخبة إن ليس لديه تفاصيل كافية للتعليق.

وقال "ربما لدينا أنباء جيدة".

قال ترامب أمام آلاف تجمعوا واعتمروا قبعته الحمراء كتب عليها "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا"، "نحن بحاجة للجدار، ويتعين بناؤه ونريد بناءه بسرعة".

ويقول ترامب إن المهاجرين غير القانونيين يمثلون خطرا على الأمن القومي لا يمكن وقفه إلا بتوسيع كبير للحواجز الموجودة.