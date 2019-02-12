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قائد القيادة المركزية الأمريكية يرجح الانسحاب من سوريا خلال أسابيع

وكالة الأناضول للأنباء
واشنطن
أرشيفية- جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال اجتماع مع رؤساء أركان دول الخليج سبتمبر 2018 (وكالة الأنباء الفرنسية) أرشيفية- جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال اجتماع مع رؤساء أركان دول الخليج سبتمبر 2018 (وكالة الأنباء الفرنسية)

قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إنه من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا .

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فوتيل خلال زيارة وداع أجراها للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط ، قبل مغادرته لمنصبه في مارس/آذار المقبل.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن الانسحاب من سوريا، أوضح الجنرال فوتيل، "أعتقد أننا على المسار الصحيح".

لكن المسؤول العسكري الأمريكي أكد في الوقت ذاته أن "توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع الميداني في سوريا".

وتابع قائلا "نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد، ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد إجلاء هذه المواد، هذه المعدات، التي لا نحتاجها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويقدر المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة بأن تنفيذ الانسحاب من سوريا بشكل كامل قد يستمر حتى مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان ولكنهم أحجموا عن تحديد جدول زمني دقيق في ضوء الأوضاع في ساحة القتال والتي يصعب التكهن بها.

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