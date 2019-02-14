إلهان عمر تتهم المبعوث الأمريكي لفنزويلا بلعب دور في الحروب الداخلية بأمريكا اللاتينية

اتهمت النائبة المسلمة بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون فنزويلا إليوت أبرامز، بلعب دور في بعض الحروب الداخلية التي شهدتها بلدان أمريكا اللاتينية، خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك خلال جلسة في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، ناقشت آخر التطورات في فنزويلا.

وقالت النائبة المسلمة، في كلمتها خلال الجلسة، إن أبرامز لعب دورا في الحروب الداخلية التي شهدتها أمريكا اللاتينية، وذلك عن طريق دعمه للحكومات اليمينية المتطرفة هناك.

وأشارت إلى دور أبرامز في بيع السلاح لإيران رغم الحظر الذي كان مفروضا عليها، وذلك بهدف توفير دعم مالي للمتمردين خلال الحرب الداخلية في نيكاراغوا، عام 1991.

وأوضحت أن أبرامز، كان من الداعمين لسياسات الحرب خلال فترة الحرب الباردة.

كما اتهمت النائبة أبرامز بالكذب على المجلس في هذا الخصوص.

وانتقدت دعم أبرامز للعناصر اليمينية المتطرفة في جيش السلفادور، من أجل الانقلاب على حكومة البلاد اليسارية، وهو ما تسبب في أحداث دموية، أدت إلى مقتل 75 ألف شخص.

يُذكر ان أبرامز تقلد عدة مناصب بالسياسة الخارجية الامريكية خلال عهدي رونالد ريغان وجورج دبليو بوش، منها مدير الأمن القومي لشؤون الشرق الأقصى وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي.