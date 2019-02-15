البيت الأبيض: ترامب بصدد إعلان الطوارئ من أجل تمويل الجدار

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقيع على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية، وإعلان حالة طوارئ وطنية.

جاء ذلك في بيان نشرته المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، عبر تويتر.

وقالت "ساندرز" إن ترامب بصدد التوقيع على مشروع قانون التمويل، وهو ما من شأنه تجنيب الحكومة إغلاقًا جزئيًا جراء تعثر الوصول إلى اتفاق بشأن الموازنة.

إلا أن الرئيس الأمريكي يعتزم في الوقت نفسه، بحسب البيان، إعلان حالة طوارئ وطنية، تتيح له تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك متجاوزًا الكونغرس.

وشهدت البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يومًا، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.

واعتبرت ساندرز في بيانها أن "الرئيس مرة أخرى يفي بوعده تشييد الجدار وحماية الحدود وتأمين بلدنا العظيم".

ويُعدّ الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.