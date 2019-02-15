ترامب: لدينا العديد من الإعلانات الرائعة بشأن سوريا خلال الـ24 ساعة القادمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيكون هناك إعلان هام خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، حول الأوضاع في سوريا.

وأضاف في خطاب ألقاه بحديقة البيت الأبيض: "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على داعش وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة"، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

كما أعلن ترامب أنه سيوقع إعلان حالة الطوارئ الوطنية، لوقف تدفق المخدرات وعصابات الإتجار بالبشر والمجرمين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك.

وتابع: "تكلفة الجدار ستعوّض من خلال تقليل عدد الوافدين، وسوف أستخدم صلاحياتي التنفيذية لتمويل الجدار".

ولفت إلى أن "الجدار مع المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية"، مشددًا بالقول: "سنواجه الأزمة الأمنية على حدودنا الجنوبية".

وشهدت البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري أطول إغلاقًا حكومي في تاريخها، استمر 35 يومًا، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.

وحول القمة المقبلة مع زعيم كوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي، قال ترامب "آمل أن تكون ناجحة".

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيعقد في وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري في هانوي.