مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح داخل متجر بالولايات المتحدة

قُتل 5 أشخاص وجُرح 5 من الشرطة في هجوم مسلح على متجر بمدينة أورورا في ولاية إيلينوي الأمريكية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته كيرستن زيمان، قائدة الشرطة في أورورا، الجمعة، بخصوص الحادثة.

وذكرت كيرستن أن 5 أشخاص قتلوا جراء إطلاق مسلح النار عليهم، فيما أُصيب 5 من رجال الشرطة بجروح.

وأوضحت زيمان أن المهاجم قُتل في الهجوم، مشيرة أن اسمه غاري مارتن (45 عامًا) وكان يعمل في المتجر نفسه.

وفي تغريدة على تويتر، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعازيه لأسر ضحايا الحادث.

ووقع الهجوم بعد ظهر الجمعة في متجر اسمه "هنري برات"، بمدينة أورورا، الواقعة على بعد 65 كم غربي مدينة شيكاغو.