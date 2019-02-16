مولر يوصي بسجن مدير حملة ترامب السابق 24 عاماً

أوصى روبرت مولر، المدعي الأمريكي الخاص المكلف بالتحقيق في تدخل روسي محتمل بالانتخابات الأمريكية، بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية لمدة تتراوح ما بين 19 و24 عاما.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن هذه التوصية تأتي على خلفية إدانة مانافورت (69 عاما) في أغسطس/آب من العام الماضي في تهم بالاحتيال الضريبي والمصرفي والتقاعس عن الإفصاح عن حسابات مصرفية خارجية.

وكتب مكتب مولر في توصية من 26 صفحة بشأن الحكم أن "مانافورت تصرف لأكثر من عقد وكأنه فوق القانون".

وأضاف: "يجب أن يكون الحكم رادعا لمانافورت وغيره ممن يتورطون في مثل هذا السلوك".

ولم يتم تحديد موعد للنطق بالحكم ضد مانافورت، حسب المصدر نفسه.

يشار أن التحقيقات في قضية التدخل الروسي تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو، أو تعمد الرئيس الأمريكي عرقلة تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن القضية ذاتها.