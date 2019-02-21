الرئيس الفنزويلي يأمر بإغلاق حدود بلاده مع البرازيل

أمر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الخميس، بإغلاق كامل لحدود بلاده البرية مع البرازيل.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لمادورو، الذي قال إنه يفكر أيضًا في إغلاق حدود فنزويلا مع كولومبيا.

يأتي هذا في وقت يخطط فيه زعماء المعارضة الفنزويلية إلى إدخال مساعدات إنسانية خارجية عبر الدول المجاورة للبلاد.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا للبلاد في وقت سابق، تعهّد بإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية المكدّسة على حدود فنزويلا السبت المقبل، متحدّيا بذلك الرئيس مادورو، الذي يرفض السماح بدخولها.

ويشكل استقبال المساعدات الخارجية، أحد الملفات الخلافية بين مادورو والمعارضة، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد.

وسبق أن أكد مادورو، أن المساعدات تعد "جزءا من استراتيجية الولايات المتحدة لاحتلال فنزويلا"، وأنه "لن يسمح بهذا الاستعراض".

فيما تقول المعارضة إن 300 ألف شخص بحاجة لمساعدة عاجلة، كما سيواجه نحو مليوني شخص مشاكل صحية، وينبغي السماح بدخول المساعدات إلى البلاد.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر زعم غوايدو، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.