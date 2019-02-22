البيت الأبيض: ترامب وأردوغان اتفقا على مواصلة التنسيق بشأن المنطقة الآمنة بسوريا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على مواصلة التنسيق فيما يتعلق بإنشاء منطقة آمنة محتملة في سوريا.

جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض حول الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب وأردوغان، مساء الخميس.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة.

وبحث الرئيسان قضايا عديدة، من أبرزها الأزمة السورية، والتجارة بين تركيا والولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، ورئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد، سيلتقيان نظيريهما التركيين، في واشنطن، الأسبوع الجاري، لمناقشة نقاط إضافية في القضايا المذكورة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، إن الرئيسين أردوغان وترامب بحثا خلال اتصال هاتفي، مستجدات الوضع في سوريا، وأكدا على أهمية دعم العملية السياسية فيها.

وأضافت أن الرئيسين أوضحا عزم البلدين المشترك على مكافحة كافة أشكال الإرهاب، واتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار سنويا.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان أكد مجددا خلال الاتصال على رغبة تركيا في مواصلة علاقاتها الوثيقة مع شريكها الإستراتيجي.

كما اتفق الرئيسان على تنفيذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، بما يتماشي مع المصالح المشتركة ودون الإضرار بالأهداف المشتركة.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون وجود اتصالات فعّالة مع تركيا بخصوص الشأن السوري، مشيرين إلى أن "جزءا منها خاصا بتحقيق الانسحاب الآمن، وتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".