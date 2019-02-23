جامعة "إنديانا" الأمريكية تخلد ذكرى خاشقجي ببرنامج سنوي

أعلنت جامعة ولاية إنديانا الأمريكية، أنها ستقيم برنامجا سنويا لتخليد ذكرى الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي كان بين خريجيها عام 1983.

وقالت رئيسة الجامعة ديبورا كورتيس، في بيان على الموقع الالكتروني للجامعة، إن البرنامج سيحمل اسم "خطاب جمال خاشقجي السنوي حول الصحافة والإعلام".

وأوضحت أن البرنامج سيشهد مناقشة قضايا راهنة وحساسة حول الصحافة، من قبل شخصيات إعلامية بارزة كصحفيين وكتاب ومنتجي أفلام معروفين.

ولفت البيان إلى أن خاشقجي درس في الجامعة المذكورة من عام 1977 إلى 1982، وحصل على شهادة في إدارة الأعمال منها بتاريخ 7 مايو/أيار 1983.

وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأعلنت الرياض مقتله بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية؛ ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومن أمر بتنفيذ الجريمة.