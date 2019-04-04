"النواب" الأمريكي يقر مشروع قانون يوقف دعم حرب السعودية في اليمن

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يوقف دعم واشنطن للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وفي ظل حصول التشريع على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن إقراره بواقع 247 مقابل 175 صوتًا في مجلس النواب يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه، بحسب "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ويعد القرار ضربة لسياسة الرئيس دونالد ترامب، تجاه المملكة، ومن المتوقع أن يستخدم الأخير حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون، بحسب المصدر نفسه.

وتدعم واشنطن التحالف العربي في اليمن بمهام إعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو، فضلا عن الدعم المتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.