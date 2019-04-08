استقالة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستن نيلسن استقالتها مع تصاعد خلافها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ملف الهجرة من الحدود الجنوبية.

وكان الرئيس ترامب أعلن الأحد أنّ الوزيرة "ستغادر منصبها"، وأنّ رئيس دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكآلينان سيحلّ محلّها.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ستغادر منصبها، وأودّ أن أشكرها على خدمتها".

وأضاف في تغريدة ثانية "يسرّني أن أعلن أنّ كيفن ماكآلينان، المفوّض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيصبح القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي. أنا واثق من أنّ كيفن سيقوم بعمل رائع!".

وكانت نيلسن انضمت إلى إدارة ترامب في كانون الثاني/يناير 2017 مساعدة لأول وزير عيّنه على رأس هذه الوزارة جون كيلي.

وعندما قرّر ترامب تعيين كيلي في منصب كبير موظّفي البيت الأبيض في يوليو 2017، أصبحت كيرستن مساعدة له.

وما هي إلاّ بضعة أشهر حتى عيّن ترامب كيرستن وزيرة للأمن الداخلي في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ومع تسلّمها حقيبة الأمن الداخلي أصبحت كيرستن رأس حربة ترامب في الدفاع عن سياسة الهجرة التي ينتهجها وفي وضع هذه السياسة موضع التطبيق، بما في ذلك فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن والديهم، وهو إجراء لقي انتقادات واسعة في الداخل والخارج على حدّ سواء.

ولطالما وُصفت العلاقة بين نيلسن وترامب بالصعبة. ورغم أنّ كثيرين كانوا يقولون إنّ الرئيس يشكو دوماً من عمل وزيرته، ظلّت هي على ولائها الشديد له.

والشهر الماضي، دافعت كيرستن عن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو أحد أبرز الوعود الانتخابية للرئيس الجمهوري.

وكتبت نيلسن في رسالة استقالتها: "قررت أن الآن الوقت المناسب لي للتنحي".

وقال أشخاص مقربون منها فضلوا عدم الكشف عن هويتهم أنها استقالت بسبب ما تشعر به من إحباط بشكل متزايد بسبب ما رأت أنه نقص الدعم من الإدارات الأخرى وزيادة تدخل مساعدي ترامب في قضايا الهجرة الشائكة.