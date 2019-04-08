عضو بالكونغرس تقدم مشروع قانون يعترف بمساهمة المسلمين في بناء أمريكا

كشفت جودي تشو، النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، عن مشروع قانون قدمته إلى الكونغرس ينص على تثمين تاريخ المسلمين الأمريكيين، ومساهمتهم البناءة في الولايات المتحدة؛ داعية إلى وجوب تغيير الخطاب المتعلق بالمسلمين.

واعتبرت "تشو"، وهي صينية الأصل انتُخبت كعضو في الكونغرس عام 2009، أن المشروع الذي يحمل عنوان "الاعتراف بتاريخ المسلمين ومساهماتهم من أجل وطننا"، سيساهم في توجيه رسالة قوية لتقدير دور وإسهامات المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت، في مقابلة مع الأناضول، أن خلفيات مشروع القانون تتعلق بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظر السفر على المسلمين، وهو قرار قالت شو إنها شعرت بالحزن والأسف عند سماعها به.

وفي 27 يناير/ كانون الثاني 2017، وقع ترامب مرسوم حظر دخول رعايا دول محدّدة إلى الولايات المتحدة بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض، ما أثار غضبًا في الداخل والخارج.

وأوضحت، أنها ذهبت إلى المطار الدولي في لوس أنجلوس، حيث المنطقة التي انتخبت منها، وطالبت بإطلاق سراح المسلمين الموقوفين هناك، في خطوة الغاية منها النضال والكفاح ضد قانون حظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى تزامن تقديمها مشروع القرار المذكور مع الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، خلال صلاة الجمعة، أواسط مارس/ آذار الماضي.

وفي تعليقها على الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، قالت "جودي تشو" إنه يُظهر مدى خطورة الطريق الذي يسلكه ترامب. وأردفت: "تمعّنوا في تصرفات القاتل بهجوم المسجدين في نيوزيلندا، إنه أمر مفزع ومدهش. حيث يعتبر الرئيس ترامب وخطاباته مصدر إلهام بالنسبة له. لذا علينا إيقاف هذا الأمر".

وأعربت عضو الكونغرس الأمريكي عن فخرها لتواجد المسلمين في مجلس النواب، ومساهمتهم للوصول بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مكانة أفضل.

وأوضحت "تشو"، أن مشروع القرار المذكور، يحتفي بابتكارات المسلمين الأمريكان، ونجاحاتهم، وذكائهم ومساهماتهم من أجل الولايات المتحدة.

وتوقعت تمرير مشروع القرار؛ نظرًا للثقل الذي يحظى به الديمقراطيون في الكونغرس بعد الانتخابات النصفية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

هذا وحظي مشروع القرار الذي تم التقدم به إلى الكونغرس، حتى الآن بدعم 15 نائبًا، وسط توقعات بزيادة هذا العدد.

ومن المقرر، أن يتم مناقشة مشروع القرار في اللجان الفرعية أولًا، ثم يُرفع للتصويت في الجمعية العامة للكونغرس، وفي المصادقة عليه سيتم الاعتراف رسميًا بالتاريخ والمجتمع الإسلامي داخل الولايات المتحدة، وإسهامات المسلمين من أجلها.