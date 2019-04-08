أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده صنفت الحرس الثوري الإيراني"منظمة إرهابية أجنبية" للضغط على طهران.

جاء ذلك في بيان صادر عن ترامب، اليوم الاثنين.

وأضاف ترامب أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة جيش دولة أخرى منظمة إرهابية.

وقال البيان إنّ تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية أجنبية"، يعد جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الضغوط الدولية على طهران.

وأضاف أنّ تلك الخطوة تعتبر "اعترافا بحقيقة أن إيران دولة تموّل داعمي الإرهاب، وأنّ الحرس الوطني شريكا نشطا في هذه العملية".

وفي السياق، وصف البيان ما أقدمت عليه واشنطن اليوم، بأنه "خطوة عير مسبوقة"، كون الولايات المتحدة لم تصنف قبلا أي كيان أجنبي حكومي "منظمة إرهابية".

كما أشار أن ذلك التصنيف "سيعزل إيران بشكل أكبر"، ويؤكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع دعم إيران المستمر للجماعات المتمردة وغيرها من الجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في الجمهورية الإسلامية، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير هائل في النظام السياسي.