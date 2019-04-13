الادعاء العام يعتزم المطالبة بالمؤبد لقاتل 3 مسلمين بأمريكا

أعلنت المدعية العامة في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، ستانا ديبيري، أنها ستطالب بالمؤبد بدل الإعدام، بحق كريغ ستيفن هيكس، قاتل 3 شبان مسلمين في 2015.

وقالت "ديبيري" عبر حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي، إنها اتخذت هذا القرار من أجل تسريع المحاكمة، المستمرة منذ 4 سنوات.

وأضافت أن عائلة الضحايا الثلاث حزينة على مقتل أبنائها، وتترقب انتهاء المحاكمة.

ومنذ 2015، يخضع "هيكس" للمحاكمة مع طلب إنزال عقوبة الإعدام بحقه.

والأربعاء الماضي، استمع الكونغرس الأمريكي، لإفادة والد الشبان المسلمين الثلاثة الذين قتلوا على يد الجاني.

والشبان الثلاثة هم: طالب الطب "ضياء شادي بركات" (23 عاما) سوري الجنسية، وزوجته "يسر محمد يوسف أبو صالحة" (21 عاما)، وشقيقتها "رزان" (19 عاما) وهما فلسطينيتان تحملان الجنسية الأردنية.

وقُتلوا جميعا جراء هجوم شنه مسلح أمريكي، على منزلهم القريب من جامعة "نورث كارولاينا"، في ولاية كارولاينا الشمالية عام 2015.

وعقب الحادث، سلّم الجاني "كريغ ستيفن هيكس" (46 عاما) نفسه للشرطة، واعترف بقتله الضحايا، حيث أوقفته السلطات الأمريكية لاستجوابه، وكشف ملابسات الجريمة.