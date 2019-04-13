مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يتعرض لقرصنة إلكترونية كبيرة

تعرضت السجلات الشخصية لحوالي 4 آلاف عميل وموظف أمني يعملون لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى قرصنة إلكترونية كبيرة.

وبحسب خبر نشره موقع "Techcrunch"، السبت، تمكن قراصنة مجهولون من التسلل لموقع الجمعية الوطنية الأكاديمية، التابعة للمكتب، وسرقة السجلات الشخصية الخاصة بالاستعمال الوظيفي.

وذكر الخبر أن السجلات المسروقة تحتوي على أسماء وألقاب وعناوين وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، الخاصة بهؤلاء العملاء والموظفين الأمنيين.

وأشار الخبر إلى نشر هذه المعلومات الشخصية، في أحد المواقع الإلكترونية بأوكرانيا (لم يذكر إسم الموقع).

وقال أحد القراصنة في حديث مع الموقع الأوكراني، إنهم قرصنوا أيضا بيانات شخصية لأكثر من مليون موظف، عبر التسلل لمواقع أكثر من ألف مؤسسة، مرتبطة بالحكومة الأمريكية.

وأضاف أنهم يخططون لبيع هذه المعلومات الشخصية، لجهات أخرى (لم يسمها).