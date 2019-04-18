وزير العدل الأمريكي يكشف أن مولر أثبت عدم تورط حملة ترامب مع روسيا

أفاد وزير العدل الأمريكي بيل بار، الخميس، أن التقرير النهائي للمدعي الخاص روبرت مولر، يثبت عدم وجود دليل على تورط أعضاء حملة الرئيس دونالد ترامب، مع روسيا، خلال انتخابات 2016.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "بار" في واشنطن، قبل تسليم التقرير إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي.

ونقلت قناة "الحرة" عن بار قوله، إن "تقرير مولر يؤكد أنه لا يوجد أدلة على تورط أو تعاون أي من أعضاء حملة دونالد ترامب مع الحكومة الروسية، أو عمليات التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016".

وأوضح أن "روسيا حاولت التدخل في انتخابات 2016 (الأمريكية)، لكن عملاءها لم يلقوا تجاوبا من حملة دونالد ترامب الرئاسية".

ولفت إلى أن "ترامب تعاون مع لجنة تحقيق مولر، ولم يقم بأي عمل لعرقلة التحقيقات".

ووفق المصدر نفسه، فإن "وزارة العدل الأمريكية ستنشر، (في وقت لاحق) الخميس التقرير المكون من 400 صفحة، لكن تم شطب معلومات سرية منه".

ورغم أن تقرير مولر النهائي يثبت براءة ترامب من تهمة التواطؤ مع روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يمكن أن يتضمن معلومات أخرى مربكة للرئيس، بحسب القناة ذاتها.

من جهته، أكد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، ثقته بالنتيجة، قائلاً: "لا تواطؤ! لا عرقلة (لعمل القضاء)!"، مؤكدا أن تحقيق مولر "يبرئه بالكامل".

وفي مارس/ آذار الماضي، أنهى مولر الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 22 شهرا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ"اختلاس أموال".

وقام مولر الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل بيل بار، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.